Veiko Veskimäe: hea projekt saab alati raha

Eesti Teede erastamise kohta tunnistas Verston Holdingu juht Veiko Veskimäe, et tegelikult oli neil strateegiline huvi selle vastu juba aastaid tagasi. Kui teehooldusettevõtte jaoks on kiire aeg pigem talvel ja nende edukus sõltub sellest, kuidas nad suudavad suveperioodil inimesi-masinaid töös hoida, siis ehitusfirmadel käib asi täpselt vastupidi, kahe firma ühinemisel loodetakse sünergia tööle saada. Seepärast Veskimäe 19,7 miljonit eurot Eesti Teede eest välja käiski. Urmas Sõõrumaa firma pakkus vähem ja jäi tühjade kätega.

Hetkel pole tehing veel läbi läinud, aga Veskimäe kinnitusel on ettevõttel endiselt plaanis laieneda. «Sel nädalal me veel midagi ei osta,» muigab ettevõtja. Samuti pole tal plaani ei enda kontsernis ega Eesti Teedes kedagi lahti lasta – kasvada on vaja.