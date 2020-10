Majanduse lühiuudised

Eesti Proviisorapteekide Liidu (EPAL) juhina alustab Ly Rootslane, senine juht Timo Danilov lahkub liidust ja suundub Magnum Medicali. Rootslane märkis, et liidu prioriteet on apteegiteenuse kvaliteedi arendamine, farmaatsia eriala populariseerimine ning apteekrite erialane täiendamine. Ly Rootslane on erialalt proviisor ning tal on farmaatsia teadusmagistri kraad. Ta on töötanud 25 aastat ravimiametis mitmesugustel ametikohtadel, viimastel aastatel arendus­nõunikuna. Alates eelmise aasta oktoobrist on ta ametis Apotheka teenuste arendusjuhina, sellel kohal ta ka jätkab. BNS