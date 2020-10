Viimastel kuudel on Eesti tarbijahindade langus püsinud ühe protsendi läheduses. Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik juhtis tähelepanu, et Eesti hindade langus on euroala üks suurimaid ning oluline mõju on sellele olnud erinevatel riiklikel meetmetel – aktsiiside alandamine ja eriolukorra ajal kehtestatud soodustused. «Eestist rohkem langesid hinnad euroalal septembris vaid Kreekas ja Küprosel, kus turismi madalseis on andnud nii majandusele kui hindadele tugeva hoobi,» ütles Elmik pressiteate vahendusel.