Härma: kuni Eestis saab rääkida koroonakolletest, on tegelikult väga hea

Tartu Ülikooli seireuuringu äsja lõppenud etapp näitab, et viirus levib ka haiguskolletest väljaspool ning enamasti varjatult ehk märgatavate haigustunnusteta. Uuringu käigus tehti analüüs 2532 inimesele, kellest viiel nakatunul polnud haigustunnuseid ja kes ei teadnud, et oleks nakatunuga kokku puutunud. Seega võib oletada, et Eesti täiskasvanutest on nakatunud 800–5200 inimest.