35 aastat Neuköllni linnaosas tegutsenud pubi kaitsmiseks korraldatud protest on äärmuslikem näide sellest, kui vihaseks võivad minna Saksamaa pealinna kinnisvarasõjad, mis on tingitud kohalike vastuseisust kinnisvarahaidele.

Nimelt polnud kohalikud pahased mitte üksnes neile armsaks saanud kogukonnapubi kadumise pärast, vaid ka seepärast, kes on pubi üüripinnalt välja tõstjad. Nimelt selgus ajalehe Der Tagesspiegel artiklist, et hoone omandasid miljardäridest briti vennad, kelle nimel on üle 70 kinnisvarahaldusfirma, mis maksudest kõrvale hiilimiseks registreeritud Luksemburgis.