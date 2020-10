Uuring: koroonaviirus levib Eestis ka haigustunnusteta

Uuringu juhi, Tartu ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda (pildil) sõnul on praegune nakatunute arv võrreldav aprilli lõpu arvuga, kuid avastatud haigusjuhtude tõsidus on erinev. «Võrreldes kevadega on üldine testimisvõimekus märkimisväärselt paranenud,» ütles Kalda. «Praegu testitakse märksa rohkem inimesi ja rõhutatakse, et perearsti juurde tuleb pöörduda ka väga kergete haigustunnustega. Seetõttu leiame kergete sümptomitega nakatunuid varasemast rohkem ka oma uuringu käigus.»