Lätis on koroonaviirusega nakatumine kaheksakordistunud

Lätis tuvastati eile 67 uut koroonajuhtumit. Kokku on viirus diagnoositud rohkem kui 2200 inimesel, neist 1300 on paranenud. Praegu ravitakse haiglas 34 Covid-19ga patsienti, neist viis on raskes seisus. Viirus on seni nõudnud 40 ohvrit. Lätis, kus oli pikka aega Euroopa kõige väiksem nakkuskordaja, on see näitaja viimase kahe nädala jooksul kaheksakordistunud ning sel nädalal tõusis see Soome, Norra ja Küprose oma ette.