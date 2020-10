Ralli on saarel küll populaarne, kuid MM-sari laiemalt kohalikele suurt korda ei lähe ja põhiliselt tiirleb kogu elu ümber jalgpalli. Kuigi Giancarlo on Alghero elanik, jälgib ta ka Cagliari jalgpalliklubi tegemisi ja meie «sardiinlase» Ragnar Klavani nimi teda külmaks ei jäta. «Väga hea jalaga poiss,» viskab ootamatult head inglise keelt kõnelev keskealine härra nalja. Muidugi on ta kuulnud ka Ott Tänakust ega jäta lisamata, et seegi eestlane on väga hea jalaga poiss.

Sama meelt on ilmselt Hyundai tiimipealik Andrea Adamo, kes kuulutas eelmisel etapil, et tema hoolealused saavad Sardiiniaks paremini toimiva auto. Meeskond on teinud teste ja näinud vaeva, kuid nädalavahetus võib üllatusi pakkuda. «Ma ei tea, kui palju paremaks oleme masinaid võrreldes Türgiga saanud,» ütles Adamo veidi ootamatult. «Sardiinia teed on päris kahjustunud, sest viimastel päevadel on sadanud palju vihma. Ilm on Sardiinia mõistes sügisene (päeval 22–23 kraadi – K. M. E.), aga talverehve me autodele alla ei kruvi, seda ma luban. Jah, rehvid võivad kuluda mõnel lõigul kiiremini kui tavapäraselt, aga ma ei ütleks, et tegemist on ülemäära keeruliste tingimustega.»