Ülendav reis lätlaste Ida-Virumaale

Esimene vaatamisväärne koht on juba üsna meie lõunapiiri läheduses: suure ümara järve äärne kena Alūksne linn, kus on sündinud see Liivimaa köögitüdruk – rahvus pole kindel, pole välistatud seegi, et eestlanna –, kelle Peeter I naiseks võttis ja kellele pühendas Tallinnas uhke Kadrioru lossi. Eestlasi on Alūksne kandis ikka elanud ja meil on sellele paigale ka omakeelne nimi – Alulinn.