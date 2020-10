Reisi lühiuudised

Soomes on Valtionrautatiet teinud uuringu, mille järgi 48 protsendi vastanute arvates aitab maskikandmiskohustus luua turvatunnet. 26. oktoobrist kavatsetakse maskikandmine kohustuslikuks teha siiski vaid luksuslikumas Ekstra-klassis ning maskid jagab reisijaile rongifirma. Ka on Ekstra-klassi hinnas kindlasti vaba kõrvaltool. Kui Ekstra klient keeldub maski kandmast, võivad konduktorid saata ta tavaklassi. PM

Tavaliselt ülikallis New Yorgis on majutus soodsam kui eales varem. Mõned näited võimalustest kahe nädala pärast: Ascendi ketti kuuluv neljatärnihotell The Paul pakub Chelseas öömaja kahele 77 euroga «koos maksude ja teenustasudega», hotels.com-i hinnangul hiilgav World Center Hotel võõrustaks külalisi meeleldi 81 euro eest ning Millennium Hilton New York Downtown pakub tuba 84 euroga. PM