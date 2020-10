Juhtkiri: jokkis JOKKitajad

Ka koroonaviiruse leviku piiramiseks mõeldud öise alkoholimüügi keeld on pannud baare erinevaid JOKK-skeeme välja nuputama, nagu võib lugeda tänase Postimehe Eesti uudiste külgedelt.

Mõneti võib joogiasutusi mõista, kuna nende jaoks peitub selles piirangus olemuslik vastuoksus. Riik soovib vältida joobes inimeste kogunemist kinnistesse ruumidesse, kuna alkoholi mõjul väheneb vastutusvõime ja ei pruugita kinni pidada viiruse leviku vältimiseks mõeldud abinõudest. Samas baarid joomiseks ja kogunemiseks ju mõeldud ongi.

Kevadine kriis pani need asutused majanduslikult raskesse olukorda, mistõttu nüüd enam tulu kaotada ei taheta. Tundub ka, et hoolimata nakkuskordajast, mis on aprilli tipphetkele lähedal, ei ole olukord võrreldav, surmade ja haiglaravi vajavate inimeste arv on märgatavalt väiksem, mistõttu võivad piirangud ettevõtja seisukohast tunduda üleliigsed. Aga nagu näitab eile avaldatud Tartu Ülikooli seireuuring, toimub Eestis siiski ka viiruse varjatud levik. Terviseameti meditsiinijuht Arkadi Popov muretses, et noored aktiivsed ja liikuvad inimesed kannavad haigust edasi eakamatele, mistõttu võib olukord kiiresti halvemaks minna. Seda võimalust kuulutab ette vanemaealiste inimeste haigestumise kasv.

Ideaalis oleks muidugi võimalik praeguste piirangutega jätkata, aga kuna see paista töötavat, on siin mõttekoht, kuidas teha nii, et hundid oleksid joonud ja lambad püsiksid terved.

Piirangutest möödahiilimist ei saa heaks kiita, aga ainult ettevõtete õlgadele kogu vastutust selles olukorras ka asetada ei saa. Nagu võis tõdeda segaste lennupiirangute puhul, on riik siingi üht-teist tegemata ja arvestamata jätnud. Kui on selge, et mingid piirangud ei tööta (mupo vaatluste kohaselt pole näiteks Tallinnas öine alkoholi tarbimine vähenenud), tuleb olukord ümber hinnata. Tanel Kiik küll juba ähvardas, et kui müügikeelust kinni ei peeta, siis võib valitsus hakata arutama karmimate piirangute kehtestamist. Kuivõrd rusikaga ähvardamine tulemusi annab, ei ole kindel. Kes ikka jokki jääda (või teistel seda võimaldada) tahab, sellel on ilmselt uus JOKK-skeem varnast võtta. Pigem peaksid ettevõtjad ja riik rahulikult läbi rääkima, kuidas praegust olukorda parandada.

Eesti kaubandus- ja tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi ettepanek on, et baarides tuleks kehtestada maskikohustus. See oleks iseenesest mõistlikum ja sõbralikum lahendus nii ettevõtjate kui ka purjutajate jaoks, samuti saaks reegli järgimist paremini kontrollida. Küll aga võib selle juures ette tulla detailseid ja tehnilisi probleeme – näiteks kuidas läbi maski juua, sest tundub, et joomata olla inimesed ei saa. Pidev maski eestvõtmine ja tagasi panemine ilmselt soovitud efekti ei annaks ja viiruse levikut ei piiraks.