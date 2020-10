Edward Lucas: mustad õied mustas aias

Tellijale

Milleks tunda muret koha pärast, mille nimegi ei suuda vaat et välja öelda? Kelle poolel on õigus? Kes alustas? Miks see peaks korda minema?

Esimesele kahele küsimusele on raske vastust leida. Nii armeenlastel kui ka aseritel on häid ajaloolisi põhjendusi sellele kaunile mägisele alale (mida võiks tõlkida kui «must mägiaed»), mis de iure kuulub Aserbaidžaanile, aga kus de facto on 1994. aasta relvarahust peale tegutsenud armeenlaste juhitud Artshahhi vabariik, mida rahvusvaheliselt ei ole keegi tunnustanud. Õigustatud pole ka nende taotlused. Mõlemad on sageli astunud mõistusevastase, provokatiivse käitumise rajale, mis põhjustas ka praeguse sõjategevuse alguse.