Ehkki igale riigile on oma riiklik lennuettevõte auasi, domineerivad meie turul üpris tugevalt lähiriikide lennufirmad. Nagu näitab minevik, on meil endal midagi tulusat luua ja hoida raske. Milliseid muutusi on näha koroonakriisist tulenevalt?

Olles lugenud mitmeid artikleid ja läbinud praktika Fort Aero ASis, tundub, et kriisiaeg on omal moel muutmas lennundussektorit ja töötab just ärilennunduse kasuks. Aina enam inimesi on teadlikud sellisest reisimisviisist ning otsustavad liinilendude asemel personaalsema, kiirema ja mugavama eralennu kasuks. Lennundus muutub aina enam vajaduspõhiseks. Otselend sihtpunkti, et kokku hoida aega ja vältida tülikaid ümberistumisi, minimeerib ka lisakontaktidest tekkiva nakkusriski.