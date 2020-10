Veiko Vihuri: aus demokraatia austab rahvahääletusi

Tuleb alustada tõdemusest, et ajakirjanduses saavad sageli sõna teoloogid, kes esindavad kristluse peavoolu suhtes dissidentlikku hoiakut. Miks see nii on? Ma ei oska sellele vastata. Võib-olla tahab ilmalik meedia aidata kaasa teisitimõtlejate «võimestamisele» konservatiivsetes usuringkondades?

Religiooniõpetaja Toomas Jürgenstein, kes on nii luteri kiriku kui Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige, on juba korduvalt käsitlenud abielureferendumi teemat, tehes seda justkui kristlikelt positsioonidelt. Tema sõnum on, et Eestis pole riigikirikut ja kiriklik arusaam abielust tuleks hoida lahust sellest, kuidas riik peaks abielu küsimust käsitlema. Ta püüab koguni väita, et kristlike arusaamade seaduseks raiumine on põhimõtteliselt kuidagi paganlik, ebakristlik.