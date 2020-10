Luurajad ajaloo ja fantaasia vahel

Kinod on praegu tühjad, aga inimeste nälg kinoelamuse järele pole kuhugi kadunud ja Eesti film on meile ju ikka kõige armsam, olulisem ja lähedasem. «Rain» ja «Viimased» on just ekraanile jõudnud, aga «O2» võiks ju veelgi laiemat publikut kõnetada, leiab Mirme. Kino pole kindlasti kõige ohtlikum paik, mida praegusel ajal külastada.