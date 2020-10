Erakordset silmailu pakkuv ajaviitefilm

Filmi peategelane, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) ärkab oma 16. sünnipäeva hommikul ning avastab, et tema ekstsentriline, sõnamänge ja lilli armastav ning ääretult südikas ja intelligentne ema (Helena Bonham Carter) on üleöö ootamatult ära kadunud. Kogu oma elu emaga kahekesi elanud, idüllilist lapsepõlve nautinud ja lakkamatult raamatuid neelanud tüdruk on pandud fakti ette, et ta on nüüd üksi (Enola on tagurpidi lugedes «alone», üksi) ning sunnitud abi saamiseks pöörduma oma kahe kaua kadunud venna, Sherlocki (Henry Cavill) ja Mycrofti (Sam Claflin) poole.