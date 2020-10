EKI keelekool: kus murded elavad?

Kõik need tuhanded tunnid lindistusi, sajad tuhanded leheküljed murdetekste ja päevikuid ja miljonid kartoteegisedelid on siiamaani hoiul Eesti Keele Instituudi ja Emakeele Seltsi ühises eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiivis (EMSUKA). Need ei seisa seal aga jõude, vaid elavad üsna aktiivset elu.

EMSUKA kogud pole aga kiivalt hoitud ainult teadlaste ja leksikograafide jaoks, vaid mõeldud kasutamiseks kõigile. Arhiivimaterjale on juba paarkümmend aastat viidud digitaalsele kujule. Et oleks lihtsam otsida ja kergem kasutada, on loodud EMSUKA veebiandmebaas http://emsuka.eki.ee. Sealtkaudu saavad salvestusi kuulata ja vihikuid lugeda nii teadlased Eestist ja kaugemaltki kui ka teised huvilised. Need, kes tahavad kuulata oma pereliikmete jutustusi arhiivisalvestustel, need, keda huvitab vana aja eluolu, need, kellele lihtsalt meeldib kodukandi keele kõla. Kõik, kelle hinges, südames ja suus murded elavad.