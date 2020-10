Liisi Tui taaselustab vanade filmide naiselikkuse

Tellijale

Ja kuidas veel! Eesti naised on võimekad igal rindel, kuid pole unustanud ka oskust olla naine. Vähemalt näitab seda kohaliku moepubliku reaktsioon Virtuoza etendustele – alati on Liisi Tui loomingu esitlus jõudnud kolme kõige rohkem imetletud ja vaadatud etenduse hulka. Sel sügisel tundis disainer, et soovib moeloomingu inimesteni tuua filmilikus võtmes. «Digitaalne moeetendus avab hoopis suuremad võimalused, miks mitte neid kasutada,» räägib Tui tuliselt. «Pole vaja kinni jääda moelavale, kus kurjade nägudega modellid edasi-tagasi trambivad. Tundsin, et aeg on küps teha midagi elusamat.» Vahetut elamust võib iga moehuviline nautida 15. oktoobril kell 19 Elu24.ee veebis, millest saab Virtuoza värske loomingu moelava. Arter uuris, mida erilist sellelt moesündmuselt oodata.

Mida sa teed teisiti?

Mind on alati väga paelunud vana filmikunst, Antonioni, Fellini... kui imelisi filme on loodud! Ei pea olema kohutavalt palju eriefekte ja värve, kui tunnetus on terav, saab luua väga erootilisi, lummavaid maailmu. Näiteks kontsakinga heli tänaval... kas me tänapäeva maailmas enam neid salapäraseid peeneid nüansse tajume? Mina olin täiesti vaimustuses – midagi pole vaja näidatagi, aga see mõjub juba nagu eelmäng.

Sedasama tunnet püüan ma panna oma moekunsti. Et seal oleksid need nüansid, mis fantaasia tööle panevad, aga samas rafineeritult, peenelt ja stiilselt. Tunded on ju õrn materjal, neid ei saa lohakalt edasi anda, aga tunded on nii köitvad!

Kuidas filmi ja moe kokku sulatada plaanid?

Minu jaoks on mood tervikmaailm. Ma saan aru, et moelava on üks raamistik, kus seda näidata, väga ilus raamistik. Aga kui ajad on muutunud ja me teeme moeetenduse virtuaalselt, siis miks me asetame samad raamid maailma, kus need tegelikult ei kehti? Tundsin, et aeg on küps teha midagi elusamat. Pole vaja kinni jääda moelavale, kus kurjade nägudega modellid edasi-tagasi trambivad. See jääb kaugeks. Virtuaalne etendus avab võimalused luua terve maailm, äratada moekunst ellu. Mul on kõrval väga entusiastlik, tulihingeline meeskond ja ma olen üliõnnelik, et Eesti juhtiv teaduskosmeetika märk D’Difference õla alla pani. Mida keerulisemad ajad, seda rohkem omad kokku hoiavad ja üksteist aidata tahavad.

Viiruse taustal on meie hinges ka palju muutunud – kõik oma ja Eesti on muutunud nii hingelähedaseks, oskame seda rohkem väärtustada. Ei peagi kodust ära minema, aga valime, mida vaatame. Ei peagi reisima ma ei tea kuhu, kõige ilusam on meil siinsamas kodus, meie oma imekaunis Tallinna vanalinn näiteks.

Sa oled öelnud, et kavandad päris naistele ning ülistad kurve.