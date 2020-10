Kokkade olümpia Bocuse d`Or jõuab Tallinna. Mis see on?

Tellijale

Voilà, ta tuleb siiski! Kuigi koroonaviirus nurjas suve algusesse plaanitud kokanduse suursündmuse, lükates selle sügisesse ja jättes publikutuhanded nüüdki koju, ei lase Bocuse d’Ori Eesti president ja selle maaletooja Dimitri Demjanov end sellest heidutada.

«Euroopa finaalvooru korraldamine on Eestile suur võit ja au. See on hea meie mainele ja viinud meid üleilmsele kokanduskaardile, oleme saanud kõvasti tähelepanu. Juba praegu teab tänu Bocuse d’Orile Eestit ja meie kööki kogu maailma gastronoomiline kogukond. Suurepärane!» ütleb mees, kelle aastatepikkune järjekindel töö suurvõistluse korraldusõiguse lõpuks meie koduõuele tõi. Ta lisab, et tõenäoliselt lülitavad end järgmisel nädalal kokanduse kõrgliiga mõõduvõtu otseülekande lainele võistluse kodulehe kaudu (bocusedor.com või bocusedor.ee) umbes 40 miljonit silmapaari üle maailma.

Bocuse d’Or on kokandustehniliselt üks keerulisemaid võistlusi üldse. Täpselt viie tunni ja 35 minutiga tuleb kokkadel oma köögiboksis valmistada kaks rooga, mille peategelaseks on kaks kohustuslikku toorainet, mille annab ette korraldajamaa. Kuidas ja milliste lisanditega neid žüriile serveerida, on meeskonna vaba valik. Nagu ka see, kuidas need taldrikule või pidulikule liuale võimalikult isuäratavalt disainida.

Järgmisel nädalal näitab 16 Euroopa riigi kokkade koorekiht Saku suurhallis, millist kokakunsti võib teha eestimaistest Järveotsa vuttidest ja Avo Leoki kalafarmi angersägadest.

«Panustasime sellisele toorainele, mida meil on aasta ringi saada,» tähendab Demjanov (pildil).