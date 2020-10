Eerik-Niiles Kross: NATO-Venemaa konflikt pole Mägi-Karabahhis välistatud

Alates 1988. aastast enamasti madalapingeliselt kestnud Armeenia-Aserbaidžaani konflikt on eskaleerunud täiemahuliseks sõjaks. Tänaseks juba kümme päeva kestnud lahingud on ohvriterohkemad eelmisest, kaks aastat väldanud nn Nagorno-Karabahhi sõjast aastail 1992–94. Kuigi ohvritega relvakokkupõrkeid ja mõnepäevaseid lahinguid on Aserbaidžaani-Armeenia kontrolljoonel tulnud Venemaa vahendatud 1994. aasta vaherahust saadik ette pea igal aastal ja 2016. aasta aprillikuiseid kokkupõrkeid kutsutakse koguni neljapäevaseks sõjaks, on praegu toimuv märkimisväärselt tõsisem. Seda nii puhtsõjalises kui ka regionaalse julgeolekutasakaalu ja piirkondlike suurvõimude võimaliku edasise käitumise plaanis. Käimasoleva sõja tulemused on tähtsad mitte ainult otsestele asjaosalistele endile, vaid need mängivad rolli nende suhetes Gruusiaga, Euroopaga. Samuti on tulemus oluline kõigile Venemaa naabritele, Vene-Türgi, Vene-NATO, NATO-Türgi suhetele, ja mis Eestile ehk olulisem, Venemaa mõjukusele naaberriikides.