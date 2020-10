Aimar Altosaar: kelle lennukiga ministrihärrad järgmine kord kino vaatama sõidavad?

Tuntud turundustrikk, sest mida varjatum saladus, seda suurem huvi, ning kui kohale kutsutud valitsuste liikmed tulevad selle mänguga kaasa, on turundus ka hästi korda läinud. Rootsi valitsuse liikmed juba tunnevad oma promootoreid ega läinud liimile, kuid Eesti ministrid meelitati kohale. Muidu poleks ehk seda tähelegi pandud, sest erilennukitega on ministrid ka varemgi välismaal käinud, kuid koroonaepideemia tõttu oli seesama valitsus pannud juba maikuus kinni tšarterlennud Tallinnast. Selleks, et pea- ja välisminister saaksid oma lennukisõidu ära teha, pidi majandus- ja kommunikatsiooni minister Taavi Aas välja andma käskkirja, mis need lennud taas võimalikuks tegi.