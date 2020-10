Karmo Tüür: ühendamata Saksamaa

«Jutt või asi, Saksamaa ühendati ju ometigi 30 aastat tagasi?» võib nüüd lehelugeja pahandada. Tõsi ta on, 1989. aastal langes Berliini müür ja 1990. aastaks oli taasühinemine ametlikult vormistatud. Kuid nagu alati, on igal lool vähemalt kaks külge. Antud juhul aga vist isegi kolm külge. Väline ja kaks sisemist.

Iga loo puhul on oluline, mille me alguspunktiks võtame. Saksamaa ühendamise alguspunkt on teadupärast kauges 19. sajandi lõpus. Seetõttu nimetatakse 30 aasta tagust sündmust taasühendamiseks. Miks see esimene ühendamine omaette äramärkimist väärib, selle juurde tulen loo lõpus uuesti.