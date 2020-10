Enne kolmkümmend aastat tagasi alanud sõda elas Mägi-Karabahhis nii armeenlasi kui ka asereid, kuid vaenutegevuse tagajärjel on sealt lahkunud kõik aserid, samamoodi on Aserbaidžaanist lahkunud kõik seal elanud armeenlased. Vastasseis on totaalne ja lepitamatu. Arvestada tuleks, et sõja käigus on Armeenia vallutanud peale Mägi-Karabahhi veel Aserbaidžaanile kuuluvaid alasid selle ümber, nii et puhvertsoon on suurem kui vaidlusalune territoorium.