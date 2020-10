Kui valitsus kustutas turismifirmade lootuse korraldada plaanitud tellimuslende kolmandatesse riikidesse, ütles peaminister Jüri Ratas (Keskerakond), et seda tehti peamiselt terviseameti nõule toetudes. «Me räägime peamiselt otselendudest koolivaheajal. Terviseamet on öelnud, et kõik puhkusereisid tõstsid kevadist nakatumist Eestis. Terviseameti uus juht ütles, et tervislike näitajate, nakatumisnäitajate puhul ei peeta õigeks neid lende teha,» lausus Ratas.