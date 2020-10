Tiitlisoosik Elfyn Evansile on koitmas tasumise tund

«Minu hinnangul on kogu võitlus tiitlile vägagi lahtine,» rääkis eelmise etapi Türgis võitnud Evans. «Seal nägime, et asjad võivad kiirelt muutuda, ja seda igasugustel põhjustel. Võib esineda tõsine tehniline probleem või läheb rehv katki ja kukud paremusjärjestuses rivi lõppu. See kuulub spordi juurde, aga muudab tiitliheitluses palju. Saame vaid oma tegemistele keskenduda, anda endast parima ja küll loksub kõik ülejäänu paika.»

Evans juhib Sardiinia ralli eel punktitabelit ning saab tänastele katsetele startida esimesena. Enne võistluse algust sadas Vahemere saarel palju vihma ja teed on niisked. See peaks MM-tiitli suursoosikule abiks olema, sest märjemal kruusal esimesena startimine pole nii vaevaline kui kuivades oludes, mil on rohkem lahtist pinnast. «Mõned rajaosad on tõesti päris niisked. Loodetavasti püsib see olukord reede hommikuni. Teame varasemast, et kuival südasuvel on siin esimesena startimine suur ajakaotus. Loodame, et saame ilmataadilt nii palju abi kui võimalik.»