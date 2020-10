Eesti lühiuudised

Tallinn alustab sotsiaalkampaaniat, milles kutsub üles kandma maski olukorras, kui ei ole võimalik inimeste vahel turvalist vahemaad hoida. Maskikandmist soovitav sotsiaalkampaania algab elektroonilistel ekraanidel ühistranspordis ja linnaruumis ning jõuab uuel nädalal ka bussiootepaviljonidesse. «Tallinnas on koroona leviku tase kõrgem, kui see oli kevadel ning viirushaiguste periood on tegelikult alles ees. Kui suudame oma käitumisega viiruse levikut aeglustada, on lootust vältida karme meetmeid, mis elu taas kord seisma paneksid,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond). Terviseameti meditsiinijuhi Arkadi Popovi sõnul on maski kandmine tõhus profülaktika, mis vähendab vajadust hiljem haigusega võidelda. PM