«Iga eseme juures siin näitusel on midagi saladuslikku»

Kumus avataval näitusel on mitmeid teemaplokke. Esimene neist on pühendatud Vana-Egiptusele laiemalt. Seal saavad inimesed aimu, kes oli vaarao, kuidas toimis ühiskond ning kuidas elasid põllumehed ja teised inimesed. Teised plokid keskenduvad juba konkreetsematele teemadele.

Näiteks üks plokkidest eraldi pühendatud jumalatele: siin saab näitusekülastaja näha, mismoodi vanad egiptlased oma jumalaid kujutasid, millisena neid nähti ja kuidas neist mõeldi. Teine plokk on üleni pühendatud inimesele kui sellisele, kolmas loomadele, neljas aga Vana-Egiptuse tehnoloogiale, näiteks riietele ja tööriistadele. Kokku on see omamoodi teekond läbi Vana-Egiptuse mõttemaailma.

«Kõige levinum klišee on, kui arvatakse, et vanad egiptlased mõtlesidki ainult teispoolsusele,» vastab Paolo Marini küsimusele, mis tema hinnangul kõige levinum eksiarvamus või stereotüüp Vana-Egiptuse kohta. «Kuna mitmed säilinud Vana-Egiptuse artefaktid on matusekombestiku taustaga, arvavad inimesed sageli, et Vana-Egiptuses keskenduti ainult hauatagusele maailmale. Tegelikult see muidugi nii ei ole. Egiptuse tsivilisatsioon oli väga elav – inimeste elu oli väga intensiivne ja kiire,» selgitab Marini. Nõnda käsitleb näitus korraga nii elavate kui ka surnute maailma.