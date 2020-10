Aasta parimaks ettevõtteks valiti IT-firma Nortal

Üks žürii liige, EASi juht Peeter Raudsepp ütles, et tihedas konkurentsis tõusis Nortal esile oma märkimisväärselt tugevate majandusnäitajate ja kõrge palgatasemega. Ta peab Nortalit Eesti IT lipulaevaks, kes arendab tulevikutehnoloogiaid ja on üks oma valdkonna teerajajad. «Tegutsedes tänaseks nii Euroopa, Lähis-Ida kui ka Ameerika turgudel, on nad tugevad eksportöörid, aga ka Eesti digiolemuse saadikud üle maailma,» sõnas Raudsepp.