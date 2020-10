Tiit Pruuli: riigireformi lubadus tuleb täita

Lähivaade sel sügisel parlamendi töölaual olevale riigireformi temaatikale paneb tahtmatult küsima, mis on erakondade valimisprogrammide eesmärk. Oli ju 2019. aasta alguses kodanikele esitatud valimisprogrammides riigireformi lubaduste valik üllatavalt rikkalik.

Valimisprogramm on lubadus, mille eest palutakse erakonnale valijate hääli. Lubadusest tuleneb valijate ehk kodanike nõudeõigus erakondadele nende antud lubaduste täitmiseks, et mitte öelda lunastamiseks.

Teisele lugemisele jõudnud seaduseelnõu «Riigireformi elluviimisest» seab riigikogu nüüd fakti ette, et moraalses plaanis on riigireformi asjus kodanike nõudeõigus erakondade vastu täitmisele pööratud.

Parlamentaarse riigikorralduse puhul ei saa keegi eeldada, et iga erakond saaks oma valimislubadused sajaprotsendiliselt täita. Mäletan, et 1992. aasta riigikogu valimiste eel ilmusid esimest korda Eesti nüüdisaegsesse poliitilisse kultuuri valimislubadused. Et oleks selge, mis kellegi lubadustest täitmisele läheb, koostasid 1992. aasta sügisel valitsuse moodustanud erakonnad Isamaa, Mõõdukad ja ERSP esimest korda sellise dokumendi nagu koalitsioonilepe.