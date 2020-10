Nõmmekad sõdivad naabriks tulnud krematooriumi vastu

Mitte minu tagahoovi

«Me ei ole krematooriumi vastu. Me saame väga hästi aru, et seda on vaja. Me oleme esiteks selle vastu, et see meile praktiliselt külje alla ehitati. Teiseks ei ole me absoluutselt nõus sellega, kuidas siin asju on aetud. See oli hoolega planeeritud JOKK-skeem, kuidas saaks selle krematooriumi siia vaikselt püsti panna,» rääkis Raku elanik Sirje Liiv. Tema on üks seitsmest kaebajast, kes vaidlustasid kohtus krematooriumi rajamise.