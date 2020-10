Viis kuuli on läbinud Põlva maakonna turismikaardi, mis asub Võru-Räpina maantee ääres, Võru ja Põlva maakonna piiril. Sellest natuke Võru poole, pärast viimase metsavenna August Sabbe langemiskoha teeviita, on kuul tabanud Võru maakonna silti.

«Jahimehed ei lase liiklusmärke!» eitas toimunu seost jahimeestega Veriora jahtkonna pealik Urmas Kukk, kelle jahipiirkonnas kuuliaukudega sildid asuvad. «Selles piirkonnas ei ole me pealegi jahti pidanudki. Eelmisel nädalal käisime küll Kaitseliidu õppustel, aga kuna maakonnasilti ja turismikaarti on lastud Võru poolt Leevi poole, siis ei saa need lasud sellelt õppuselt pärineda.»