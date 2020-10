Armeenia ja Aserbaidžaani sisepinged toidavad sõjamasinat

Aserbaidžaan on õpikunäide hegemoonilisest autoritaarsusest, kus ametlikult on opositsioonil luba eksisteerida, kuid neil puudub mõju valitsemisele. 1990. aastatest võimul olnud Uuel Aserbaidžaani Parteil (YAP) on parlamendis enamus ning ta otsustab riigi käekäigu üle. Läbi aastate on vastaste elu tehtud võimalikult keeruliseks – markantse näitena on oponentide kontorite loomine kesklinna olnud aastakümneid raskendatud, mistõttu on need kolinud äärelinnadesse ning isegi rannapiirkonda.