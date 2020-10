Sireenide kutsed Antarktika tühjuses: polaaruurija Enn Kaup kirjeldab Lõunamandri helimaailma

Meteoroloogid kirjutavad vaatluspäevikusse ka nähtavuskauguse, selle vahemaa, mille taha veel silm seletab. Jaak Lembra, keda tulin meteoroloogiametis välja vahetama, seletas, et kui idas ranna ja mandrijää vahel kõrguv Vetšernaja nunatak selgelt paistab, on nähtavuskaugus üle 40 kilomeetri. Tundus uskumatu, et mägi ise oli kümne kilomeetri kaugusel, sest näis justkui siinsamas. Harjusin, et kauged objektid selge ilmaga väga lähedased tunduvad, ja sellegagi, et päike siinmaal «valepidi», vastu kellaosutit liigub. Hiljem nägin Kuninganna Maudi maa rannikul laevalt selgelt 160 kilomeetri kaugusel kõrguvaid Wohlthati mägesid. Poleks neis paigus 200 aasta eest seilanud Bellings­hauseni vaadet seganud lumesadu, poleks uue mandri kirjapanek järeltulijate hooleks jäänud. Lendurid on pajatanud, et kõrgelt on nad Antarktise kaugeid mägesid ka 250 kilomeetri kauguselt silmanud – sedavõrd puhas ja kuiv on Lõunamandri õhk.