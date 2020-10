Nädala plaat: Eesti ballaadid tuhandete kilomeetrite tagant

«Kaugel üksi võõra rahva hulgas» põhineb Siberis elanud eestlaste rahvalauludel. Mälu värskenduseks tasub mainida, et Siberisse rändasid eestlased välja ka täiesti vabatahtlikult, eks ikka parema põlve ja kergema elu ootuses-lootuses. Ehk siis põhimõtteliselt toimis XIX sajandil eestlaste migratsioon laias laastus samadel põhimõtetel mis tänagi. Võõrsil võib olla elu elamisväärsem, leib magusam ja pinnas viljakam, aga on väga suur võimalus võõraks jääda. Isegi keset kaasmaalastest kogukonda. Sagedasti rajati eesti külad Siberis võimalikult lähestikku. Eestlaste kirjutamata reegel, et hea naaber on kauge naaber, Siberis ei kehtinud.