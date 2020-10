Andrus Karnau: Estonia hukku tasub uuesti uurida

Estonia huku põhjuseid tasuks uuesti uurida. Küsitleda tunnistajaid, uurida värske pilguga dokumente ja sukelduda vrakile, sest uut ja vastuolulist infot on kogunenud piisavalt palju. Meyeri laevatehase tellitud Estonia huku aruandes on kirjas, et vett tulvas juba Tallinnast lahkumise järel visiiri ja rambi katkiste tihendite vahelt laeva sedavõrd palju, et meeskond avas ahtriluugi, et merevesi saaks sealt välja voolata. Meeskond olevat kuhjanud madratseid rambi taha, et tõkestada vee sissevoolu. Estonia huku ametlik raport ütleb, et nii visiir kui ka ramp olid korralikult suletud. Ainuüksi see vastuolu kahes aruandes on piisavalt suur, et seda uuesti analüüsida. Ei piisa sellest, et kahtlused kõrvale lükata ja öelda, et Meyeri laevatehase analüüs püüdis näidata laeva meeskonda võimalikult halvas valguses. Milles mehed süüdi olid, kui laeva omanik keeldus katkisi visiirihingi parandamast?