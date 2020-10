Oma loomingus seod sa sageli sünteetilist naturaalsega, koopiat originaaliga, nii et tekib uus hübriidne objekt. Millised avastused on sinu loomingus olnud läbimurdvad?

Avastused on seotud uude keskkonda minekuga – võõras pilk annab võimaluse vaadata distantsilt ja küsida «miks?». Minu jaoks on oluline, et mitu vaatenurka saavad ühes kohas kokku. Näiteks sel ajal, kui uurisin millimallikate kohta – miks neid nii palju on ja mis nende kooslus on –, sattusin juhuslikult lugema Londoni maratoni kohta, kus esimest korda kasutati veepudeli asemel söödavat «veepalli». Sellest tõukudes uurisin välja selle retsepti.