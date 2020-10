Porsche Taycan: tulevikust pärit elektriauto

Tellijale

Elektriautode ajastu koidik pole veel õieti särama löönudki, aga Porschel on see juba valmis: elektriauto, mis on sama hästi kui täiuslik. Elektriautode päev oleks sellega just nagu tehtud. Siit pole enam suurt kuhugi edasi minna. Porsche Taycan on juba praegu sedavõrd küps, et asub oma võimetega inimvõimete piiridest väljaspool. Ees, kui soovite. Vahet pole. Mida iganes temalt rooli taga nõuda, ta võiks seda teha võimsamalt ja täpsemalt, kui inimene suudab ära kasutada.

Kuhu on elektriautodel siit edasi areneda? Jah, kahtlemata võib panna juurde veel rohkem võimsust, timmida kiirendust veel jultunumaks, lihvida sõiduomadusi veel kuulekamaks, trikitada laadimine kiiremaks, lisada akudele mahutavust ja venitada sõiduulatust. Kõike seda, ja enamgi veel, kindlasti tehaksegi. Tootjatest, eriti elektriga flirtivatest super- ja hüperautode värkstubadest juba puudust ei tule. Meie silmad saavad veel kõiksugu imet näha. Aga kõik see on vaid piiride nihutamine inimesele hoomatavatest veelgi kaugemale. Tajutavalt ei muutuks enam suurt midagi. Taycan ongi juba tulevik. Tulevik, mille Porsche insenerid nõidusid kohale enne selle õiget aega.

Nii me istume nüüd Taycanis ja peame tõdema, et elektriauto sai valmis enne, kui põnevus jõudis alata.

Oojaa, te ütlete, et on ka veel tavakonkurentidest Tesla näiteks. Lisagem siia pigem maagiamaailma kuuluvad Polestar, Rimac, kasvõi Koenigseggi võib teatud mööndustega siia ritta panna. Muidugi on. On ka sada miljon Hiina marki, millest me kunagi midagi ei tea ega kuule, aga mis on olemas ja mis pole sugugi halvad. Aga neist ükski pole sellise üldistusjõuga, nagu on Taycan. Ta tuli ja defineeris kalliste elektriautode maailma. Nõidus unistused tegelikkuseks tänavatel.

Üks oluline eristus veel. Porsche on vaba Tesla vaevadest, nagu probleemid koostekvaliteediga, materjalide valiku ja disainiga. Taycan on küll kallis, aga Porsches ka teatakse, kuidas kallis auto peab välja nägema. Sõitjateruumis pole porschelikkuse pealt kokku hoitud.