Rein Langi essee: kunstiga õiglust loomas

Indrek Neivelt soovitab praegu riigil võtta laenu, sest seda ei pidavat tõenäoliselt tagasi maksma. Tema arutluskäik on küll keerulisem, kuid mõte jääb kõlama: võetud kohustusi ei pea ilmtingimata täitma. Ja see olevat täiesti normaalne. Tegu on täiesti amoraalse seisukohaga. Sarnaneb röövlipealiku käitumisega, kes lööb puruks hinnalise laeka, kõmistades, et meie reliikvia on vabadus. Pacta sunt servanda (ladina keeles «lepingut tuleb austada»), mida juristid mõistavad kui «kohustused tuleb täita», on Rooma õiguse printsiip, mis on kogu selle kultuuriruumi, kuhu me arvame end kuuluvat, üks vundamendikivisid. Nagu seegi, et omand on püha ja puutumatu. Seda ütleb ka Eesti põhiseadus, lisades, et igasugune sunniviisiline omandi võõrandamine on võimalik vaid kohese ja õiglase tasu eest.