Kanada eestlased ehitavad uue pesa

Eestlaste kogukond Torontos oli 60 aastat tagasi väga aktiivne ja suhteliselt arvukas ning kogukonna vajaduste täitmiseks saadi linnavalitsuselt soetada Chesteri algkooli hoone Broadview’ tänaval. See koht teenis eestlasi aastakümneid, oli sobiva suurusega, et kõik koosolekud ja peod ära pidada, majutada kogukonna eluks vajalikud asutused ning lapsed koolitada ja suureks kasvatada.

Eesti Maja presidendi Veiko Parmingu sõnul: «Eesti Maja parimad aastad olid 1960ndad ja 1970ndad, kui see maja oli täis energiat, korraldati igasuguseid sündmusi. See maja täitis eestlaste vajadust ruumi järele, neil oli tahe oma elu just seal korraldada ning saada omavahel kokku.» Eestlastel oli siis põhimõte, et kui on vaja mõnd perekondlikku sündmust korraldada, siis ikka omas majas, et üür laekuks kogukonnale. Sellel ajal tehti Eesti Majale kaks juurdeehitust, sest rahvast käis tõesti palju.

Kuid need ajad on jäänud aastakümnete taha ning juba ammu ei ole suudetud Eesti Maja hoida samasugusena, nagu see oli hiilgeajal. Hoone on jäänud vanaks, seda ei ole moderniseeritud. Kapitaliinvesteering on olnud minimaalne, reservi maja remondiks pole kogutud. Isegi igapäevane maja haldamine on jäänud miinusesse ning annetused ja pangalaenud on kulunud vaid jooksvate kulude katteks.

Parming toob välja, et Eesti Maja põhilised probleemid laguneva taristu kõrval on ka mittefunktsionaalne põrandaplaan, vilets ligipääs ruumidele ning seinte helikindlusetus. Viimane tekitab probleeme, mis omakorda vähendab sissetulekut, mida võiks üürist saada. Eestlased ise kasutavad maja varasemast palju vähem ning eriti vähe siis, kui peavad ürituse või koosoleku korraldamisel ruumi eest tasuma!