Meretagused monoloogid

Minu isa saabus 15-aastase poisina, ainsana oma perest. Nad olid põhja minemas, sest oli torm ja mastid puruks ning mootor ei käinud enam. Lõpuks kasteti kaltsud kütusesse ja pandi põlema, et keegi näeks ja appi tuleks, ning siis üks Rootsi piirivalvelaev tuligi ning viis nad Gotska Sandönile (saareke Gotlandi lähistel – toim). See on väga huvitav saar, nagu liivaluide. Liigub kogu aeg.

Minu eesti keel on, nagu ta on; Rootsis üles kasvades arenes ta oma stiilis. Ja kui piirid korraga avanesid, siis selgus, et ma räägin sellist uut eesti keelt, et keegi ei saanud temast midagi aru.

Aga 2012. aastal hakkasin tegema giiditööd. Kui eestlased siia tulevad, siis teise või kolmanda asjana küsivad nad alati, et kust saaks osta käiakivi. Gotlandi käiast võib olla ainult auk alles, aga ta on ikka veel ümmargune! Veel tahavad eestlased vaadata seda kohta, kus Käbi Laretei suvitas, ning siis Ingmar Bergmani hauaplatsi. Ma olen siin kaks teist giidi koolitanud välja nii-öelda spetsiaalselt eestlaste soovide järgi.»

Ning pahinal välja hingates koerale, kes on aias jälle kiledalt haukuma pistnud: «WINNIE!»

«Ma ei suuda enam!»

• • •

«Kogu aeg, kui ta on sees, siis tahab välja, ja kui on väljas, siis tahab jälle sisse! Ja öösel haugub algul niimoodi vaikselt «Muf-muf-muf!» ja siis tuleb korraga «Auuuuuuuuu...» (Hellal häälel koerale.) Kuule, tule siia, sina väike junn!»

Ja kui Winnie juba ümber perenaise jalgade kargleb, siis innuka rootsi aktsendiga: «Hej-hej-hej! (Paus.) See on mu isa pärast, et ta olemas on.

Mu ema suri 1996. aastal kopsupõletikku. Oli selline loll asi, et ta ei tahtnud arsti juurde minna. Ja pärast seda läks mu isa tagasi Eestisse ja abiellus seal ühe eesti naisega, sest ta ei saanud hakkama eesti keelt kõnelemata. Rootsi naine talle ei kõlvanud. Siis elas isa Eestis, kuni naine ära suri, ja tahtis Gotlandile tagasi. Siin jõudis ta elada kaks aastat, enne kui surma sai. Üks inimene komistas bussi uksest välja astudes ja kukkus talle otsa, isa kukkus peaga vastu asfalti ja ei ärganud enam. Ta oleks pidanud sama aasta detsembris saama 90-aastaseks ja valmistas ette oma suurt pidu, millest ei tulnud midagi välja.

Aga enne küsis ta ükspäev, et kuule, kui ma võtaks sulle labradori, siis mis sa ütleks. Ma ütlesin, et hull peast, kui üldse koer muretseda, siis nii pisike, et saab kotti pista ja lennuki peale kaasa võtta. Nii me võtsimegi Winnie ja isa käis iga päev siin ja mängis koeraga. Ja siis teda enam ei olnud ühel hetkel.»

«Aga meie oleme siin. Siin me oleme.»

• • •

«Mu vanaisa katsus sõja ajal ka siia tulla ja tõendada, et ta on Rootsi päritolu, et pääseda nende legaalsete evakueerimispaatide peale. Kuskil on alles üks paber, milles apostellik ülempreester 1944. aastal kirjutab, et olles uurinud vanu kirikuraamatuid, näeme, et selle mehe vanemad on Rootsis Gotlandil sündinud ja sealt välja rännanud Eestisse.