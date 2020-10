Tõnu Esko: palun mulle personaalne vähiriski hinnang ja kõrvaltoimeta ravim!

Me kõik sünnime geneetilise koodiga, mis püsib pea kogu me elu jooksul muutumatu. Selles koodis on palju infot meie tervise kohta: kas meil on mõni pärilik haigus või kõrgenenud risk haigestuda, samuti mismoodi reageerib me keha teatud ravimitele. Geeniteadlased otsivad praegu näiteks ka geenivariante, mis aitavad ennustada, kui tõsiselt keegi uut koroonaviirust põeb. On tõsiasi, et meil kõigil on mõni mutatsioon või lõik DNAs, mis mõjutab mõnel eluetapil meie tervist negatiivselt. Kui me geenides on kirjas midagi kahjulikku või mõni haigus, mida võiks muutustega elustiilis või õigeaegse meditsiinilise sekkumisega näiteks kümme aastat edasi lükata, peaks see teave olema vabalt kättesaadav kõigile. Sellel infol oleks tohutu mõju mitte ainult isiklikul, vaid ka riiklikul tasandil.