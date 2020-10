Kliimasoojenemine hoiab Siberi zombipõlengud talvelgi hõõgvel

«On tulekahjud maa all – zombipõlengud,» ütles 40-aastane Kuksin, kes on Greenpeace’i maastikupõlengute üksuse juht Venemaal.

Nõgeste ja kanepitaimedega kaetud hiiglaslik soo, mida ümbritseb tihe männimets, on osa Suzunski looduskaitsealast, mis asub kahe ja poole sõidutunni kaugusel lõunas Venemaa suuruselt kolmandast linnast Novosibirskist.

Sood katab pehme turvas – orgaanilise aine aeglasel kõdunemisel niiskes keskkonnas tekkiv kütus –, mis on hõõgunud Kuksini hinnangul umbes viis aastat.

Lebades uinununa meetri sügavusel maapinna all, on tuli elanud üle ka krõbekülma Siberi talve, seda tänu pinnavee madalale tasemele, mille on tinginud tavaliseks muutunud põuad.