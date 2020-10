Kirikuõpetajast, preestrist ja nõiast (kui kuradi kiriku preestrist) eristab mind see, et nemad on sõlminud Lepingu, mina vaid töölepingu Tartu Ülikooliga ja tööettevõtulepinguid Ahhaaga. Aga kõige meelsamini oleksin rändmaag: ta tuleb (ei tea kust), ta esineb (ja see on enneolematu ja rabav) ning ta läheb (ei tea kuhu).