Pärandihoidja Margus Toomla

Toomla missioon on pärandi hoidmine ja edasikandmine. «Laulupeol peab ikka kõlama see, mis on meile eestlasena südamelähedane, sest see on meie pärand, mida peame edasi kandma,» leiab ta. Selline seisukoht on iseenesestmõistetav, sest laulu- ja tantsupidude traditsioon on osa maailma vaimsest kultuuripärandist. 2003. aastast on traditsioon ka UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirjas. Tunnustus, mis väärib südames kandmist!