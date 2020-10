«Valitsus on oma otsustes pidanud äärmiselt tähtsaks, et varem dokumenteerimata vigastuse uurimine parvlaev Estonia laevakeres oleks sõltumatu, läbipaistev ja usaldusväärne. Riigikantselei on valitsuse poolt määratud koordineerima uurimise ettevalmistamist ning on ainult loomulik, et soovime hoida lähedaste organisatsioone Eestis ettevalmistustega kursis ja kuulata nende ettepanekuid,» ütles Peterkop.