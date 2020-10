«O2» ootab kinno

Režissöör Margus Paju spioonifilmil «O2» on kõik tunnused, et siseneda sellesse järjest enam liikmeid kogu-vasse, kuid endiselt üsna eksklusiivsesse klubisse, mille uksest lastakse sisse vaid neid Eesti filme, mis on kinos kogunud enam kui 100 000 vaatajat.