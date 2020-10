Põhjamaine talent

Neljapäeval Eesti parimaks ettevõtteks kuulutatud Nortal (mille nimi on pandud kokku sõnadest Nordic ja talent) sai omal ajal alguse nimega Webmedia, mille käilakujudeks olid kaks meest, Priit Alamäe ja Taavi Kotka. Nüüd on neist juba ammu ettevõttesse jäänud vaid esimene, kelle juhtimise all on see vallutanud aina kõrgemaid tippe, olles üks rahvusvahelisemaid Eesti firmasid, mille äri ulatub nii USAsse kui ka Pärsia lahe äärde.