Teenitud preemia

Emmanuelle Charpentier ja Jennifer Doudna said Nobeli teaduspreemia. FOTO: ELOY ALONSO/REUTERS

Kui üldiselt antakse teadus-Nobeleid suuresti juba aastakümneid tagasi tõestatud avastuste ja tehnoloogiate eest, siis CRISPR-Cas9 geenitehnoloogia, mille eest Emmanuelle Charpentier ja Jennifer Doudna keemiaauhinna said, on uuendus, mis on juba praegu radikaalselt muutmas kogu laboribioloogia maailma.