Kui aga kaks Eesti Vabariigi ministrit räuskavad raadios inimeste isiklikes asjades sorimisest ning väidavad tõsikindlalt, et Estoniaga põrkas kokku allveelaev, siis millise signaali me naabritele saadame? Kas see pole mitte jälle tüli kiskumine? Kas see pole hauarahu rikkumine? Meil on praegu vaja vastuseid rohkem kui kunagi varem ning seda võimalust neid saada ei tohiks ära rikkuda. Lahkunud väärivad ja lähedased vajavad tõde, mitte aga hüsteeriat, vandenõuteooriaid ja segadust, mida seesugused tiraadid tekitavad.