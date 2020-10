Elevandid naudivad rikkalikke õhtusööke sügisandidest

Kibuvitsamarja punased põsed on punnis ja mahe sügis laseb viljadel küpseda. Kokkuleppel loomaaia söödaköögiga vuravad väravatest sisse heade inimeste õuna-, suvikõrvitsa- ja kõrvitsakoormad ning sügisese oksalõikuse käigus maha võetud lehiste puuokste laadungid.Muskusveised ja teised võrsesööjad lasevad hea maitsta tamme- ja pajuokstel. Elevandid naudivad vitamiinirikast toiduküllust aga niivõrd, et tulevad õhtuti kenasti krapsilt õuest tuppa, sest teavad, et pärast dušši ootab neid rikkalik sügisandidest õhtusöök.